Cambiaso regolarmente in gruppo: le ultime verso Juventus-Empoli

Le condizioni di Cambiaso

Mentre sul fronte, come previsto, non sono arrivate buone notizie , sono ancora più positive le sensazioni alla Continassa per quanto riguarda, in vista della sfida di Coppa Italia di domani contro l'Empoli valida per i quarti di finale.L'esterno classe 2000 della, uscito a sua volta anzitempo dal match contro il Cagliari, si è allenato regolarmente in gruppo questa mattina, pertanto tutto fa pensare che possa essere almeno convocato per la partita di domani. Nel suo caso si è trattato "solo" di un sovraccarico all'altezza del pube, niente dunque che richiedesse controlli più approfonditi né che fosse da ricondurre al problema alla caviglia che lo ha costretto ai box per diverso tempo negli ultimi mesi. Da capire, poi, se avrà già la possibilità di scendere in campo da titolare o se Thiago Motta, in accordo con lo staff medico, deciderà di non affrettare i tempi e lasciare il suo posto a qualcun altro, magari ad Alberto Costa che scalpita per esordire con la maglia bianconera