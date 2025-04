Cambiaso, incrocio sul mercato con il milanista Walker: cosa succede

AFP via Getty Images

L'incrocio di mercato tra Cambiaso e Walker

ha ormai smaltito l'infortunio alla caviglia ed è tornato a disposizione di Igor Tudor, che sembra intenzionato a mandarlo in campo dal primo minuto come terzino nel match di questa sera contro il, anche se molto dipenderà dalla scelta su Khephren Thuram. La decisione definitiva verrà presa con tutta probabilità proprio a ridosso della gara all'Allianz Stadium, in cui ladovrà andare a caccia di tre punti fondamentali per la corsa alla prossima Champions League.Intanto, sullo sfondo si riaccende il tema mercato. Dopo il mancato acquisto nella sessione invernale, in vista della prossima stagione su Cambiaso resta infatti vigile il, alla ricerca di un nuovo terzino destro. E questo indipendentemente da ciò che deciderà il Milan sul futuro di: il difensore inglese, in prestito e prossimo ai 35 anni, non rientra più nei piani tecnici dell’allenatore spagnolo.