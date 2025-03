Cambiaso in conferenza: 'Caviglia? E' dal 7 dicembre che ho questo problema. L'ho sottovalutato'

AFP via Getty Images

Andrea, in conferenza stampa, parla così post partita."Sto meglio. È dal 7 dicembre che ho avuto questo problema che ho anche sottovalutato, ma sono contento. Sto tornando"."Pensiamo all'Atalanta. Pensiamo solo all'Atalanta, perché sarà una partita difficile da giocare. Il nostro obiettivo è prendere l'Atalanta"."Bene. Sono stato sfortunato, perché mi sono fatto male quando è uscita quella voce di mercato. Il mio unico problema è stata la caviglia"."Noi siamo una squadra giovane e come tutte le squadre giovani abbiamo tante facce da superare. In ogni partita dobbiamo rimanere molto concentrati e oggi lo siamo stati. Adesso abbiamo tempo per lavorare e pensare all'Atalanta".

"Mercoledì abbiamo fatto una brutta figura che dobbiamo dimenticare. Non siamo in grado di cambiare il passato. Oggi siamo stati bravi, perché non era facile e abbiamo dimostrato di avere molto carattere"."Loro sono liberi di farlo, anzi posso dire che hanno fatto bene, perché quando vieni eliminato non può esserci altro. Siamo stati bravi a rimanere concentrati sulla partita"."No rimpianti no, perché tutte le volte abbiamo dato tutto, tranne mercoledì. Nessun rimpianto e adesso dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro. L'unica cosa buona della figuraccia di mercoledì che adesso abbiamo tempo per lavorare".- "Non si difende solo con i difensori, ma anche con gli attaccanti. Non sono sorpreso, perché c'è una bella organizzazione difesa che funziona e ci fa essere la difesa migliore di tutte".