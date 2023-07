Occhio a chi salta. O a chi corre più dell'altro. Ecco, lasta valutando la possibilità di proseguire con il mercato delle cessioni, e due giocatori che potrebbero diventare sacrificabili sono certamente Samuele Andrea. Il prezzo di entrambi è molto simile - i due sono valutati circa 20 milioni, l'inglese leggermente di più - così come simile è il ruolo che ricoprono nelle idee di Alelgri: sono al momento i vice Kostic, dunque uno dei due è di troppo.Per Samuel Iling Junior ci sarebbero delle potenziali offerte provenienti dalla Premier League, dove in particolare West Ham, Fulham ed Everton si sono fatti avanti concretamente con dei sondaggi. L'obiettivo era valutare la fattibilità della cessione, magari in prestito, magari con diritto di riscatto. La Juve, per ora, ha rimandato tutto al mittente: se le offerte soddisfano le richieste della Juventus e del giocatore stesso, potrebbe esserci una reale possibilità che Iling Junior venga tenuto in considerazione per la prossima stagione. C'è naturalmente il placet di Giuntoli, oltre a quello di Allegri.Quanto ad Andrea Cambiaso, gli interessamenti si sprecano. Rientrato dal prestito al Bologna, l'esterno sinistro è stato sondato dal Tottenham e dal Nottingham Forest, che ha prelevato Ola Aina (ex Torino). Occhio però al Milan, che vorrebbe farne il vice Theo Hernandez. Pure qui, prima va accontentata la Juve, che attende senza fretta: serviranno venti milioni di euro.