Una gara speciale per Andreaquesta sera che affronterà con la maglia della Juventus il Genoa in cui è cresciuto. Dazn ha raccontato come ha vissuto il suo ingresso oggi a Marassi. Andrea è entrato per il consueto walk around sorridente, ha salutato i membri dello staff rossoblù ma non solo, si è soffermato a salutare singolarmente anche molti soggetti che lavorano nello stadio ma che non sono parte del Genoa. Una serata ricca di emozioni per il terzino della Vecchia Signora. Ricordando anche quando nel 2008 era entrato in campo ad accompagnare i calciatori.