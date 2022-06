Come riportato da Tuttosport, su Cambiaso le parti sono molto fiduciose: si chiuderà a brevissimo. Ieri mattina gli ultimi tentativi di disturbo, di inserimento con annesso eventuale “colpo di scena” in una trattativa che pareva invece di fatto già praticamente chiusa. Messa nero su bianco. Quella, cioè, tesa a rendere Andrea Cambiaso un nuovo tesserato juventino. Per TS, un top club italiano e una danarosa società inglese si sono fatte sotto, tentando in extremis rispettivamente un rilancio e un definitivo approccio che facesse saltare il banco e riaprisse i giochi. Del resto, se solo Cambiaso non fosse ad un anno dalla scadenza del contratto, le cifre che lo coinvolgono sarebbero assai più sostanziose.