Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, a Tuttosport ha raccontato un retroscena sul trasferimento dal Genoa e la "sfida" di mercato vinta con l'Inter: "Cherubini e Manna ci credevano tanto e hanno speso quasi 9 milioni per prenderlo dal Genoa. Un investimento importante che ha permesso di anticipare la concorrenza dell’Inter. Ausilio lo voleva fortemente, ma i nerazzurri in quel momento non potevano chiudere e la Juve è stata brava a inserirsi".