Giovanni, agente di Andrea, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha svelato un retroscena sul suo assistito. Le sue parole:"A volte mi chiama e mi chiede di aiutarlo a capire come deve mettere il corpo o come avrebbe potuto fare meglio in una determinata circostanza. Ci fu una volta contro l’Inter in cui è uscito in barella, l’ho raggiunto negli spogliatoi e mi ha detto «Se mi sono rotto l’altro crociato è la fine, non giocherò più’» Io l’ho rassicurato: mi sono rotto due volte il ginocchio in carriera, dalla dinamica ero sicuro che non fosse rotto. È andata bene".