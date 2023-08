Andrea, dopo Juve-Atalanta, parla così a Sky Sport."Tutto bene, per fortuna è andata bene, dai"."E' andata benissimo, sono contentissimo di essere qui, abbiamo fatto un'ultima partita bene e vediamo, ci prepariamo per Udine"."Ibrido? Mi piace muovermi in campo, dobbiamo farlo a seconda di quanto lasciano gli avversari. Lo stiamo facendo bene"."Sì, sono contentissimo, gioco con dei compagni fantastici. Ottimisti per il campionato? Assolutamente, siamo la Juve, dobbiamo vincere tutte le partite. Fatto un buon precampionato".