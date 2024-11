Andrea, in conferenza stampa, parla così dallo stadio Re Baldovino di Bruxelles.Heysel, momento molto toccante. Cercheremo di onorare al meglio questa tragedia e questo stadio, anche se nessuno di noi era nato. Sappiamo tutti cosa è successo, una tragedia che ha segnato il mondo del calcio"."Stare nel vivo del gioco? Questa mia abilità la sto migliorando nel corso del tempo, ma credo sia in costante evoluzione, nel senso che devo migliorare ogni aspetto del mio gioco. Tutti i calciatori dovranno fare più cose in campo, il calcio va in questa direzione, come ha detto più volte il mister".