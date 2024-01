Si è conclusa pochi istanti fa la prima frazione di gioco della sfida tra Juve e Salernitana con il punteggio di 2-1 per i padroni di casa. Bianconeri che sono partiti sotto shock per effetto dell'erroraccio di Gatti che ha favorito la rete di Ikwuemesi, raggiunto una manciata di minuti più tardi dal gol di Miretti, servito da un perfetto assist di Cambiaso. Sarà proprio quest'ultimo a trovare la rete del sorpasso, che oltre a mandare i suoi avanti al termine del primo tempo, ha raggiunto il record di un suo compagno di reparto. Cambiaso è infatti il primo difensore ad aver segnato e fatto un assist nella stessa partita dal 2017 ad oggi, l'ultimo a riuscirci fu Daniele Rugani contro l'Udinese in Serie A.