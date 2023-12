Una gara non come le altre, una di quelle in cui le gambe tremano un po' di più e in cui la testa viaggia. Questo sarà Genoa-Juventus per Andrea. Il giocatore classe 2000 è nato a, nel capoluogo ligure è cresciuto sia a livello personale che a livello calcistico, proprio con la maglia rossoblù del. Poi si sa, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano ed è nella stagione 2020-2021 che Andrea fa ritorno a casa, quando il Grifone è in Serie A. Proprio con quella maglia arriva l'esordio nella massima serie. Da qui il prestito ale infine la scelta della Juventus.Già, la Juventus di cui è sempre più protagonista e in fondo anche tifoso. Lo dimostra il labiale con cui cantava l'inno bianconero venerdì dopo la gara contro il Napoli appena vinta. Quella Vecchia Signora in cui sta trovando sempre più spazio e di cui si sta rivelando sempre più protagonista con cavalcate sulla fascia ed assist al bacio (vedi quello a Gatti contro i partenopei). Ora quel bambino che giocava nel Genoa è diventato uomo e per la prima volta tornerà sul campo di Marassi ma da avversario. Le emozioni della giornata saranno certamente speciali e diverse. Allegri nel frattempo si coccola il suo jolly che è certamente una nota lieta di questa stagione.