La trattativa per il passaggio di Andreaalla Juventus non è ancora totalmente chiusa. Il motivo? I tentennamenti di Radu Dragusin, difensore di proprietà bianconera che non ha ancora deciso se accettare o meno di proseguire la propria carriera al Grifone. L'inserimento del difensore rumeno permetterebbe alla Juve di abbassare sensibilmente la quota economica da versare ai liguri ed è la base per la chiusura del colpo. Ma Dragusin non sembra convinto. E così, secondo Repubblica, la Juve pensa a nuove contropartite da inserire, in caso di un no di Dragusin.