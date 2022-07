Il terzino di proprietà dellaAndreasi è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore del, club in cui è approdato in prestito dopo essere stato ingaggiato dai bianconeri.- "Sono stato molto felice del trasferimento alla Juve. L'operazione è stata semplice con il Bologna, c'era interessamento già da prima, Bologna è una grande piazza e voglio affermarmi anche qui".- "Da piccolo facevo più la mezz'ala o il trequartista. Ricordo con grande ammirazione i gol di Dybala al Palermo. Poi nel corso della mia carriera sono passato a giocare terzino e a Cancelo mi ispiro molto, poiché riesce a giocare su entrambe le fasce e ha grandissima qualità. Sono mancino, ma ho giocato tantissimo su entrambe le fasce, ultimamente più a sinistra".- "Mi piace più attaccare che difendere ma in Italia la difesa è fondamentale, so anche che i miei gol possono essere fondamentali nell'aiuto della squadra".- "L'Under 21 è stata un traguardo, ma l'asticella si alza e ovviamente già quest'anno sarebbe un grandissimo obiettivo raggiungere la nazionale maggiore, anche se come sappiamo la concorrenza è tanta".- "L'idea del mister e della società era quella di mandarmi in prestito, quindi è stata una chiacchierata veloce".