Il laterale in prestito al Bologna e di proprietà della Juve Andrea Cambiaso, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha manifestato il suo entusiasmo per il trasferimento avvenuto in estate dal Genoa.'Mi stimola e inorgoglisce. La cosa peggiore sarebbe quella di sentirsi arrivato: se ti senti così è l’ora della fine, gioco ogni giorno come se dovessi conquistarmi tutto. E le pressioni mi piacciono'.