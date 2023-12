Le parole di Dazn a Cambiaso:- "Sono arrivato e il giorno dopo sono andato a Bologna. Allegri mi disse che mi aspettava? Si, il discorso era quello. Erano sicuramente frasi di circostanza ma ho bisogno di credere in qualcosa e ho creduto in quelle parole per dare il meglio a Bologna."- "Sono andato in tournée e poi la prima settimana alla Continassa non sapendo se sarei andato via. Ho fatto la tournée molto bene ma non tanto nelle prestazioni ma nell'atteggiamento, ho fatto il miglior ritiro, volevo rimanere qui. Sapevo della grandezza di questo club".- "Non mi sento lo stesso neanche di un mese fa, un mese fa non ero così, devo solo continuare così. Quell'equilibrio che dicevo prima, devo continuare su questa striscia. Un mio vecchio mister mi diceva che non era difficile arrivare in cima ma rimanerci perché era facile cadere".