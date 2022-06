Come riferito da Sportitalia, dopo aver incontrato l'Inter, gli agenti di Cambiaso incontreranno la Juventus. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana. Juve e Inter, con i nerazzurri favoriti, sono al momento le due destinazioni più probabili per il laterale del Genoa, che non dovrebbe restare in Serie B coi rossoblu.