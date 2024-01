I primi due marcatori del 2024 pic.twitter.com/vp0H8tO3y7 — JuventusFC (@juventusfc) January 5, 2024

Due giovani, Andreae Fabio, sono i primi due marcatori della Juventus di questo 2024. Hanno infatti aperto le marcature nella gara di ieri in Coppa Italia contro la Salernitana, che si è poi conclusa per 6-1 in favore dei bianconeri di Massimiliano Allegri. La Vecchia Signora tramite i propri account social ha voluto celebrare entrambi dopo aver segnato i primi due gol del nuovo anno. Di seguito il post.