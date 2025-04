Cambiaso e McKennie fondamentali contro il Parma: il motivo

AFP via Getty Images

Perché McKennie e Cambiaso saranno fondamentali in Parma-Juventus

Stando all'analisi tattica proposta da Tuttosport, per impedire aldi sviluppare transizioni pericolose ladi Igor Tudor dovrà cercare di imporre il proprio gioco fin dai primi minuti, costringendo i padroni di casa ad abbassarsi e a difendersi con i due esterni più impegnati nella fase arretrata che in quella offensiva.In quest’ottica, sarà fondamentale il contributo in fase di spinta di- quest'ultimo pronto a tornare in campo dal primo minuto dopo diverso tempo -, che dovranno garantire ampiezza e profondità quando i bianconeri saranno in possesso del pallone.

Tutto ciò, naturalmente, dovrà avvenire senza lasciare troppo spazio alle ripartenze dei ragazzi di Cristian Chivu, particolarmente insidiosi quandoriesce a gestire i palloni sporchi ricevuti spalle alla porta o quando l’argentino Mateo Pellegrino viene innescato in velocità.Per evitare un passo falso allo stadio Tardini e proseguire la corsa verso la qualificazione in Champions League, la Juventus dovrà gestire con attenzione questa sfida, anche in vista della successiva gara interna contro il Monza e, soprattutto, dei due delicati scontri diretti in trasferta con Bologna e Lazio. Non saranno consentiti passi falsi, insomma, come sa bene anche Tudor che infatti sta pensando di schierare una squadra particolarmente offensiva, con Dusan Vlahovic supportato anche da Randal Kolo Muani oltre che da Nico Gonzalez, in assenza di Kenan Yildiz.