Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa ( QUI l'integrale) alla vigilia della sfida contro il Como. Tra gli altri argomenti ha parlato anche del difensore Andrea Cambiaso che è stato per giorni al centro dei discorsi di calciomercato. Queste le parole del tecnico:"Felice per lui che sia rimasto in una grande squadra come la Juventus, penso abbia avuto sempre quest'idea di rimanere. Domani non ci sarà come Juan, Gleison e Pierre e sperando il più presto possibile possa essere con la squadra".