Cambiaso e la cravatta di John Elkann: l'aneddoto dalla Continassa

AFP via Getty Images

Cambiaso e la cravatta di John Elkann

Dal ritiro dellanegli Stati Uniti,ha parlato anche ai microfoni di Tuttosport ( QUI l'intervista a Gazzetta ), svelando un curioso retroscena sull'incontro della squadra alla Continassa con: "Prima di partire John Elkann ci ha fatto un bel discorso alla Continassa dicendoci che essere fra le uniche due squadre italiane al Mondiale era un privilegio da onorare nel migliore dei modi", il racconto dell'esterno classe 2000."Ci ha mostrato la sua cravatta, con sopra tutti i trofei della Juventus. Un segnale chiaro. Anche per questo vogliamo affrontare ogni gara del Mondiale con il coltello tra i denti: per permettergli di aggiungere un’altra coppa, insomma", le parole di Cambiaso.

Le parole di Comolli

E su, che nella sua prima conferenza stampa in bianconero ha parlato di ossessione per la vittoria: "L’ho incontrato in sede, ma non abbiamo parlato a lungo. Quando sei alla Juve respiri l’ossessione per la vittoria in ogni angolo della Continassa. A cominciare dal Mondiale: entreremo in campo per battere ogni avversario".