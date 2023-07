Andrea Cambiaso è stato richiesto da Thiago Motta, allenatore del Bologna che lo vorrebbe ancora in squadra. Questo perché come riporta calciomercato.com, i rossoblù non hanno trovato l'accodo con il Verona per Doig, che potrebbe trasferirsi al Torino. La Juve valuterà Cambiaso in ritiro e poi prenderà una decisione.