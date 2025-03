Cambiaso e Douglas Luiz ancora a parte: le ultime verso Juventus-Genoa

Le condizioni di Douglas Luiz e Cambiaso

Anche oggi hanno lavorato a parte, che dunque si apprestano a vedere dalla tribuna - salvo novità dell'ultim'ora - il match di sabato trae Genoa, il primo con Igor Tudor sulla panchina bianconera. Nessuno dei due è riuscito ad aggregarsi alla squadra nei giorni scorsi, cosa che appunto riduce le possibilità di una loro convocazione per la sfida dell'Allianz Stadium, anche se le loro condizioni saranno valutate, come da prassi, fino all'ultimo.Il centrocampista brasiliano è fermo ai box per l'ennesimo problema muscolare da oltre un mese e ha sfruttato la sosta per provare ad avvicinarsi alla forma migliore, che in questa tormentata stagione alla Juventus non ha praticamente mai raggiunto. L'esterno azzurro, invece, è stato costretto a rientrare anzitempo dal ritiro della Nazionale italiana per via di un fastidio alla caviglia che aveva già spinto Thiago Motta a sostituirlo nel match precedente la sosta, quello contro la Fiorentina che di fatto è costato l'esonero al tecnico bianconero.

Quando possono rientrare

Entrambi, ora, puntano a tornare in forma quanto prima per dare il loro contributo ai compagni e mettersi in mostra con Igor Tudor, che solo in questi giorni sta iniziando a lavorare con la squadra al completo cercando di individuare le migliori soluzioni per valorizzare tutti gli elementi a disposizione e, soprattutto, riportare la Juventus alla vittoria, in una serie di partite fondamentali per conquistare (almeno) il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League.





