Cambiaso out anche per Como-Juventus: le ultime sull'infortunio e la 'felicità' di Thiago Motta

"Sono felice che è rimasto in una grande squadra come la Juventus, penso che abbia sempre avuto questa idea di non andare via. Domani però non ci sarà". Così ha parlato poco fa di, indubbiamente il giocatore più chiacchierato del mercato invernale bianconero da quando si è cominciato a parlare con insistenza di un possibile assalto del. Una pista, quella inglese, che è rimasta viva quasi fino al gong di fine trattative, quando il club inglese ha optato per ingaggiare dal Porto Nico Gonzalez (solo un omonimo, ovviamente, dell'attaccante bianconero).

La situazione di mercato di Cambiaso

Le condizioni di Cambiaso

Una scelta, questa, che comunque non esclude del tutto la possibilità di un nuovo tentativo in estate per Cambiaso (molto dipenderà dalle note vicende giudiziarie e dalle possibili sanzioni che potrebbero influenzare il mercato del City), che Thiago Motta sa di aver rischiato seriamente di perdere e che ora punta "solo" a recuperare dal punto di vista fisico il prima possibile. Da questo punto di vista la conferenza stampa odierna del tecnico non ha portato con sé grosse sorprese.Il classe 2000 non sarà a disposizione per il match di domani contro il, evidentemente la caviglia fa ancora male e non gli consente di scendere in campo. Servirà ancora qualche giorno (magari Cambiaso potrà rivedersi per la sfida di Champions League di martedì…), ma anche la pazienza di aspettare - non troppo a lungo, chiaramente - un giocatore che, come lo stesso Thiago sembra aver intuito, di recente è stato un po' lontano dalla Juventus anche con la testa, forse vedendosi già altrove.