Andrea, esterno di proprietà della Juventus ma ora in prestito al Bologna ha parlato ai microfoni di SkySport. Le sue parole:"Il campionato è lungo, la classifica è difficile da capire perché c’è il caso Juve e si può ribaltare tutto. Nell'ultimo periodo stiamo facendo bene, mi dispiace per la partita con la Cremonese"."Per il modo di giocare Cancelo è il mio preferito, mi ispiro a lui"."Non voglio pensarci. Sono discorsi che non voglio fare adesso perché sono molto concentrato sul Bologna. Mi sento sempre meglio e voglio fare una seconda grande parte di campionato".