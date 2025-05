Cambiaso ko, tocca ad Alberto Costa? Le prime idee di Tudor e il piano se rientra Koopmeiners

Getty Images

La settimana è appena cominciata (anzi, alla Continassa inizierà proprio questa mattina), ma la sensazione che si ha fin da ora è che lasi presenterà con diverse assenze al big match di sabato allo stadio Olimpico contro la, un vero e proprio crocevia fondamentale per il quarto posto. E i problemi per Igor Tudor saranno soprattutto in difesa, che ieri ha ufficialmente perso un altro pezzo con l'infortunio di, il quale ha dunque raggiunto in infermeria i compagni di reparto- sulla via del rientro che però forse non avverrà già nel fine settimana - e, oltre ai lungodegenti Gleison Bremer e Juan Cabal.

Una situazione non semplice, che impone riflessioni fin da ora per poter arrivare all'appuntamento sul campo con le soluzioni più adatte al contesto e all'avversaria. Quella più immediata, secondo Il Corriere dello Sport, conduce ad, subentrato domenica nel match contro il Bologna in cui si è divorato una preziosa occasione. Finora il portoghese classe 2003, reduce da un periodo non facilissimo di ambientamento e "apprendistato", non ha mai avuto un'occasione da titolare, collezionando solo 144 minuti in sette presenze (e due cartellini gialli).Allo stadio Olimpico potrebbe avere quindi la prima chance dall'inizio: la posizione sarebbe sulla fascia destra conche traslocherebbe a sinistra eancora interno di centrocampo nel 3-5-2 visto a Bologna. Più difficile - ma non da escludere totalmente - l'opzione che porta a, terzino sinistro di ruolo, perché il giovane svedese è uscito dai radar da tempo: ha giocato una sola volta da titolare contro il Genoa a settembre e, tra vari problemi fisici, si è visto per l'ultima volta in campo il 23 febbraio scorso, una vita fa.Un aiuto per il tecnico croato - spiega ancora il quotidiano - potrebbe arrivare dall’eventuale recupero di, alle prese con un’infiammazione al tendine d’Achille: l’olandese spera di farcela e potrebbe essere impiegato a centrocampo (o sulla trequarti) al posto di McKennie che, da buon jolly tuttofare, tornerebbe esterno sinistro. Ci proverà pure, assente domenica perché non ancora al meglio dopo il sovraccarico muscolare alla coscia destra: anche lui sarebbe un'opzione importante per Tudor, che sicuramente dovrà fare ancora a meno dello squalificato Kenan Yildiz e domenica non ha ricevuto risposte positive da chi lo ha sostituito.





