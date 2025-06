Cambiaso-Milan, la posizione della Juventus

L'indiscrezione risale a qualche giorno fa: ilha messo nel mirino, come prima alternativa a Theo Hernandez che sembra ormai prossimo alla cessione (per quanto da parte sua sia già arrivato un primo "no" all'Al-Hilal di Simone Inzaghi). L'esterno classe 2000 piace molto a, che lo ha già avuto con sé alla Juventus , ma anche al nuovo ds rossonero Igli Tare, che dunque potrebbero tentare l'assalto nelle prossime settimane.Secondo La Gazzetta dello Sport, però, i bianconeri hanno le idee chiare su Cambiaso e sono pronti a fare muro. Questa la posizione del club, che già a gennaio sembrava a un passo dalla cessione dell'azzurro al Manchester City (che comunque rimane alla finestra). Si attendono comunque eventuali aggiornamenti, qualora davvero il Milan decidesse di alzare il pressing.