Gol e assist

La spinta che serviva

Laporta a casa la prima delle due gare contro la Salernitana e spiana la strada in vista di quella che sarà la sfida di domenica. Intendiamoci, non che il risultato di Coppa Italia abbia un nesso con la Serie A, ma le 6 reti segnate dai bianconeri nel match di ieri possono dare un ulteriore segnale di svolta alla squadra di Allegri e al tempo stesso, far sprofondare quelle poche certezze che erano state accumulate nelle ultime due settimane dalla Salernitana, reduce dal pareggio contro il Milan e dalla vittoria di Verona. Chi, invece, continua a dare certezze è Andrea Cambiaso, protagonista in campo e autore di una prestazione che ha dato il via alla rinascita della Juve.L'inizio shock della Vecchia Signora stava facendo presagire ad una gara di sofferenza, con la rete di Ikwuemesi che aveva ammutolito lo Stadium dopo appena un minuto dal fischio di inizio. Ma da li in poi c'è stata l'ascesa di Andrea Cambiaso, che ha primaper la rete del pareggio di Miretti con una sponda di testa, poi ha realizzatocon una volèe di sinistro che si è andata a depositare alle spalle dell'incolpevole Fiorillo.Grazie al gol realizzato e all'assist fornito a Miretti, Cambiaso ha anche raggiunto un dato che mancava dal 2017. L'ultimo difensore a segnare e a fornire un assist nella stessa partita con la maglia della Juve fu Daniele Rugani infatti, eguagliato ieri sera proprio dal suo compagno di squadra. Numeri che confermano ancora una volta quanto sia determinante per le manovre di gioco dei bianconeri, oltre ad essere inesauribile sulla fascia in entrambe le fasi.