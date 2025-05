Cambiaso è di nuovo al bivio: due big di Premier su di lui. E Tudor gli chiede di più

Il fascino inglese, il nodo Juventus



Può restare alla Juventus?



Tudor e la nuova sfida

Nel maggio bolognese che sa già di frontiera estiva, Andreasi ritrova - ancora - al bivio. Il calendario lo piazza titolare nella sfida del cuore, che è pure quella che conta. Bologna-Juventus, crocevia d’alta quota. E un po' di incognite. Con Gatti e Kelly out, Tudor lo arretra nei tre dietro: sarà il braccetto sinistro nel 3-4-2-1, lì dove la difesa ha bisogno d’intuito, gamba e coraggio. Tutto quello che Andrea ha sempre avuto. Ma stavolta non basta. L’allenatore croato ha chiesto di più. Non solo ordine e generosità, ma spessore. Leadership. Carisma. Cambiaso dovrà fare il salto, proprio ora che latorna a bussare forte.Le sirene inglesi non cantano più piano. Le parole di Giovanni, agente del numero 27 bianconero, a Radio Kiss Kiss non sono state sussurrate: “Guardiola lo voleva. Vi dico che è tutto vero ciò che è stato scritto sulla trattativa”. Parole che sono rimbalzate come un tuono tra Torino e Manchester. La, finora, non ha voluto rispondere ufficialmente su cosa sia davvero successo a gennaio, ma una cosa è certa: Pep non ha archiviato il dossier Cambiaso. Lo considera un potenziale esterno a tutto campo, un interprete moderno e intelligente, uno capace di leggere il gioco e plasmarlo.Un’offerta da 40-45 milioni può sbloccare il tavolo, forse già in estate. E intanto, all’orizzonte si muove anche il Liverpool, con Alexander-Arnold promesso sposo del Real Madrid e la fascia di Anfield che potrebbe diventare la nuova terra da colonizzare. Gli occhi della Premier si stringono attorno ad Andrea, inevitabilmente.Ma Andrea non vacilla. Almeno per ora. Sempre l’agente Bia, nella stessa intervista, aveva provato a spegnere l’incendio con l’acqua di parole sincere: “È assolutamente concentrato sulla Juventus. È felice, il suo sogno è fare una grande carriera qui, aiutare il club a tornare vincente come le big europee. Lo ha detto mille volte, in mille sedi”. E poi una profezia, che suona anche come promessa: “Non ho dubbi che entro uno o due anni ci riuscirà”.Parole che sembrano contenere tutta la verità del momento.Ma ora che i fari si fanno più intensi e la posta sale, serve che quel sogno diventi trazione. Serve che da promessa diventi spina dorsale. Serve diventare insostituibile, anche in una Juventus che guarda al futuro con lo scalpello in mano e tanti profili giovani da scolpire.Igor Tudor non è un allenatore che regala complimenti. Ma non è nemmeno uno che si nasconde dietro l’evidenza.. Lo ha disegnato nella sua difesa a tre per necessità, ma anche per sfida. Non è solo un esperimento tecnico. È un banco di prova. Un campo di battaglia.Cambiaso dovrà essere pulito nei tempi, feroce nei duelli, lucido nel rilancio. Dovrà guidare, parlare, prendersi responsabilità. Lì dove un errore non si può correggere a posteriori. Lì dove non si può giocare in punta di piedi.