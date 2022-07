La maglia bianconera della, almeno una volta, l'aveva già indossata. Era solo un bambino Andreaquando scese in campo tenendo la mano al capitano rossoblù Ivanper un match contro la Vecchia Signora per cui era stato reclutato come, come testimoniato da una foto di Cronache di spogliatoio che ha subito fatto il giro dei social. A distanza di un po' di anni, quel bambino non è più tale, e la divisa bianconera la indossa per davvero, anche se forse solo temporaneamente. Ieri, infatti, l'esterno classe 2000 ha svolto le visite mediche con la società torinese, che ha deciso di ingaggiarlo a titolo definitivo dal club della sua città: per lui, ora, si profila un prestito, con tutta probabilità al, ma nel suo futuro ci sarà la Juve, la squadra che allora, ai tempi di quella partita del Genoa, forse non osava nemmeno sognare.