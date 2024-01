Si è conclusa in questi istanti la prima frazione di gioco tra Juve e Sassuolo, con i bianconeri che stanno conducendo per 2-0 grazie alla doppietta realizzata da Dusan Vlahovic, che sta finalmente dimostrando il suo reale valore. Nell'intervallo è stato l'esterno bianconero, Andrea Cambiaso ad analizzare quanto avvenuto nei primi 45 minuti e lo ha fatto ai microfoni di DAZN."Stiamo facendo una buona partita, bisogna continuare così perchè loro sono molto fastidiosi li davanti e non dobbiamo abbassare la tensione".