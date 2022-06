Tutto definito, praticamente. Tutto certo. Cambiaso sarà un giocatore della Juventus, serve soltanto la conferma tra le parti, lo scambio di documenti e l'organizzazione definitiva per l'iter che lo accompagnerà a tutti gli effetti in bianconero. Per capirci: visite mediche, firma, presentazione alla stampa.



VISITE GIA' DOMANI? - Secondo quanto riportato da Sportitalia, Andrea Cambiaso potrebbe diventare un giocatore della Juventus già domani. Le visite sarebbero state già programmate, serve solo l'ultima conferma, che potrebbe arrivare da un ulteriore contatto tra le parti, che avverrà questa sera. Eccoci, allora, alla definizione totale dell'intero affare: Cambiaso sarà un nuovo calciatore juventino, pronto a prendersi la fascia sinistra di Alex Sandro e il posto di Luca Pellegrini in rosa. Arriva alla Juve per circa 4 milioni più il cartellino di Dragusin.