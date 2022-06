Eccola, la svolta. Andrea Cambiaso ora corre più forte verso la Juve, intravede il traguardo che ieri sembrava a un passo e invece aveva ancora qualche ostacolo di troppo. Da buon difensore, Radu Dragusin si è frapposto alla conclusione, ma dell'affare: il rumeno è sempre stato parte centrale dell'accordo tra la Juventus e il Genoa, mancava soltanto il suo okay prima di intavolare la trattativa e portarlo a Torino per le visite mediche.



NUOVE DATE - Dopo le turbolenze di ieri sera, la Juve è pronta a chiudere, anche perché Dragusin va verso il sì definitivo al Grifone. Già da lunedì le parti potrebbero venirsi incontro in maniera definitiva, con il centrale rumeno già in viaggio verso la Liguria dopo un periodo di vacanze. Per Cambiaso è stato tutto definito: sarà un nuovo calciatore juventino, pronto a prendersi la fascia sinistra di Alex Sandro e il posto di Luca Pellegrini in rosa. Arriva alla Juve per poco più di 4 milioni più il cartellino di Dragusin, valutato intorno ai 5.5 milioni.