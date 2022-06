Andrea Cambiaso sarà un giocatore della Juventus. L'esterno, ormai ex Genoa, è a un passo dai bianconeri: in serata può essere definito ogni aspetto dell'operazione, mentre domani - se incastrati tutti gli intrecci - potrà addirittura procedere alle visite mediche.



Cambiaso è un giocatore particolare: può giocare da esterno mancino e anche a destra, è duttile e soprattutto ha una rapidità fuori dal comune. Diverso da Pellegrini, per capirci, in un dettaglio che poi dettaglio non è: offre più soluzioni. Non solo il cross, ma anche il filtrante, la verticalizzazione, l'idea sulla trequarti. Questo perché nasce da numero 10 (con l'idolo Paulo Dybala) e poi affina la sua tecnica per lavorare da esterno basso.



Ecco, lo sapevate? Scommettiamo di no. E allora, qui trovate 5 segreti su Cambiaso, pronto a vestire la maglia della Juventus.