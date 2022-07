Per Cambiaso alla Juve, è arrivato un messaggio decisivo. Firmato? Giorgio Chiellini. Stando a quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, l'ex capitano bianconero, oggi già al LA FC, è stato protagonista dell'ultimo scambio di mercato della Juve: 'Come stai Radu?', avrebbe scritto a Dragusin, contropartita fondamentale nella chiusura dell'affare tra Juventus e Genoa. Il rumeno era ancora dubbioso sulla destinazione: mancava il suo sì al trasferimento, per il resto era tutto praticamente concluso.



IL MESSAGGIO - "Sei forte, non aver paura, arriverai in alto ovunque andrai", la risposta di Chiellini a quei dubbi. Che ora sembrano più dissipati, anche se non del tutto svaniti. Dragusin dovrebbe comunque essere a Genova all'inizio della prossima settimana, Cambiaso a Torino praticamente in contemporanea. Già lunedì l'ex terzino potrebbe sottoporsi alle visite mediche con i primi convocati del raduno della squadra bianconera alla Continassa. Cambiaso poi sarà effettivamente un giocatore della Juventus, andando a contendersi il posto da titolare con Alex Sandro (Luca Pellegrini è sul mercato).