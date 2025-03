Cambiaso al Jmedical: ha già svolto gli esami dopo l'infortunio in Fiorentina-Juventus VIDEO

La partita dicontro la Fiorentina è durata soltanto una manciata di minuti. Il difensore della, infortunatosi alla caviglia nel segmento finale del match contro la viola, è entrato in campo al 59' prima di finire ko dopo appena 28 minuti, lasciando a sua volta il campo dolorante.Thiago Motta non ha potuto fare altro che prendere atto dell'ennesimo infortunio stagionale, togliendo dal campo il numero 27 per lasciare spazio a Samuel Mbangula, dentro all'82esimo a partita ormai pienamente compromessa e senza possibilità di lasciare il segno.

Cambiaso, esami al Jmedical VIDEO

#Cambiaso esce dal JMedical dopo le visite strumentali per l'infortunio alla caviglia pic.twitter.com/tEzmx8wCG0 — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) March 17, 2025

Nella mattinata di lunedì 17 marzo, l'esterno bianconero si è recato al Jmedical dove ha sostenuto gli esami strumentali per chiarire l'entità dell'infortunio patito nella sfida del Franchi. Nelle prossime ore è atteso dunque con un comunicato ufficiale da parte della Juve per capire le condizioni del classe 2000 e stabilire, di conseguenza, i tempi di recupero.