Andreaal, di fatto ci siamo. Dopo l'ufficializzazione del suo passaggio alla Juventus, i bianconeri hanno deciso di girarlo immediatamente al club emiliano, come confermato anche dall'amministratore delegato dei rossoblù, Claudio Fenucci."Cambiaso è una operazione vicina alla chiusura, arriva in prestito secco", ha raccontato l'AD. Il Bologna aveva provato anche a inserire un diritto di riscatto, ma la Juve punta sul giocatore in futuro e lo considera una pedina interessante. Staremo a vedere. Intanto, nuova avventura e super opportunità per Cambiaso, pronto a vivere una nuova esperienza in una realtà importante come Bologna. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore.