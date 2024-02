Le parole di Andrea Cambiaso a Sky:DOPO L'INTER – "Stiamo bene. Il tempo di una sera, il giorno dopo pensavamo già alla partita di oggi. Siamo carichi, dobbiamo reagire e sono sicuro lo faremo"SCUDETTO – "Dobbiamo fare il nostro percorso. Stiamo facendo in bellissimo campionato e dobbiamo continuare così cercando di tenere testa all’Inter"LA STAGIONE – "Non so se sono un punto di riferimento, di sicuro non mi aspettavo di giocare così tanto. Sono contento di quello che ho fatto, sono convinto di poter fare ancora tanto. Voglio dimostrare ancora molto".RUOLO – "Io mi trovo bene a giocare. Fortunatamente ho questa grandissima passione e questa possibilità di giocare a destra e sinistra. Oggi a sinistra, speriamo bene".