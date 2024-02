Le parole dia Sky:PARTITA - Mancata cattiveria davanti, anche io ho avuto un'occasione. Nel secondo tempo dovevamo girare palla più veloce, siamo stati lenti.DOPO L'EMPOLI - Non penso, abbiamo sempre guardato a noi, abbiamo un percorso da fare e lo stiamo facendo bene. Dobbiamo continuare così, 1 punto in tre partite è poco, però dobbiamo continuare e stare sereni a testa alta, lavorando.E ADESSO... - Dobbiamo reagire, stare sereni, lavorare e fare le nostre cose. Non abbiamo fatto pochi punti, dobbiamo avere fiducia, io ho fiducia nei miei compagni e dobbiamo continuare.MOMENTI - Che ci sia un calo è ovvio, tre partite diverse tra loro. Con l'Empoli l'espulsione, oggi di nuovo un po' così. Penso sia una questione di episodi, ma dobbiamo reagire e lavorare con serenità.RUOLI - Per la prima volta ho a che fare con compagni e staff di un certo spessore. Mi fa piacere, devo lavorare. Non ho un ruolo preferito, mi piace giocare.