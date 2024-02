L'esterno biancoenero, Andrea Cambiaso, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della gara persa per 0-1 contro l'Udinese, per effetto della rete realizzata da Gianetti. Bianconeri che ora distano 7 punti di distacco dall'Inter di Simone Inzaghi.'Noi lavoriamo per il nostro percorso, cioè per centrare la Champions. Ci siamo ritrovati a lottare con l’Inter, ma ora continuiamo con serenità il nostro percorso senza farci prendere dal panico ora che abbiamo sbagliato tre partite. Con serenità e lucidità bisogna lavorare'.