Andrea, a DAZN, parla così pre Juve-Salernitana. L'esterno sarà titolare anche in questa partita, quella che potrebbe regalargli la prima qualificazione Champions della sua carriera."Siamo pienamente consapevoli che la partita è importantissima. C'è la possibilità dell'aritmetica, sono una squadra viva loro".- "Sono convinto del fatto che non la prenderemo sottogamba, dovremo andare a prenderli alti, imporre il nostro gioco, fare il meglio per segnare"."Prima Champions? Sono fiducioso, dai. Vogliamo raggiungere l'obiettivo posto da inizio anno. E fare il massimo per raggiungerlo".