Andrea, a DAZN, parla così dopo Udinese-Juve."Come mi sono trovato? Benissimo. Per essere qui è un grande privilegio, sono contentissimo. La tournée è andata bene, sono partito dal basso e ora gioco con questi calciatori. Come al parco giochi: mi diverto"."Da quinto più a tuo agio? L'anno scorso con Thiago Motta a Bologna lo facevo da quarto, ero più basso in campo. Fare da quinto sì, mi piace attaccare, difendere. Mi piace molto. Questa posizione mi porta a essere più avanti. Con Federico mi riesce bene, lui per caratteristiche gli piace partire a sinistra, io riesco a entrare in campo. Posso migliorare tanto. Il mister mi ha detto che ho corso troppo, avevo mezzi crampi. Devo gestirmi meglio, devo fare questo per 90 minuti. E posso fare tanto"."Io sono sinistro...""Quanto lo studio? E' stato uno dei primi. Mi piace guardare l'Arsenal, che lo fa con Thomas. Il City con Stones. Mi piace vedere quelle partire. Ho una buona memoria fotografica. Anche rivedermi mi aiuta. Sto migliorando, posso fare meglio. Cancelo è stato uno dei primi"."Dico di crederci, di non abbattersi. Quando mi mandarono via dal Genoa in Serie D non è stato facile. Mi ha atto diventare più forte. Allenarsi più degli altri e quello mi ha portato qui".