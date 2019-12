di Francesco Guerrieri

Maurizio Sarri ci ha provato e riprovato, ma Bernardeschi proprio non si riesce ad esprimersi al meglio giocando lì sulla trequarti. Gli riesce poco e niente, il rischio è quello di farlo passare per un giocatore mediocre. Era stato proprio l'allenatore bianconero a spiegare a inizio stagione che - secondo lui - Federico era una mezz'ala che adattava dietro le punte per esigenze. Una vita da esterno d'attacco per Bernardeschi, che in quella posizione è esploso con la maglia della Fiorentina diventando - ai tempi - uno dei migliori giovani in circolazione.



Ora, forse, Berna sta attraversando il momento più difficile della sua carriera. Il tridente Sarri lo vede e non lo vede, e quando decide di calarlo a giocare sono sempre quei tre: Ronaldo, Higuain e Dybala. E non si discute. Provateci voi a levare il posto da titolare a uno di loro... Per giocare mezz'ala c'è la fila in questo momento ci sono giocatori più in forma di lui: Matuidi e Bentancur su tutti. Potrebbe cambiare qualcosa con il mercato, perché se uno tra Emre Can e Rabiot dovessero partire senza essere rimpiazzati ecco che Bernardeschi si candiderebbe nel nuovo ruolo. Qello che è sicuro è che il trequartista non è il suo ruolo natuale. Lì è adattato, l'ha detto anche Sarri. E non è andata benissimo.