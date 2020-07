Il prezzo di Federico Chiesa sale, il rendimento scende. L'attaccante viola classe '97 non è più quel giocatore visto un anno fa quando con la maglia della Fiorentina aveva incantato tutti convincendo la Juventus ad affondare il colpo: i bianconeri avevano trovato l'accordo col giocatore, poi il presidente Commisso appena arrivato bloccò tutto. Oggi la musica è cambiata, e la richiesta del club viola è considerata troppo alta da Paratici, che non è più convinto come prima di insistere per Federico Chiesa.