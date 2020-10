Alex Sandro ha bisogno di ancora un po' di tempo per recuperare dall'infortunio al flessore della coscia destra rimediato a metà settembre. Il brasiliano sarebbe dovuto tornare dopo la sosta, ma il fastidio ancora non passa e secondo quando riporta La Gazzetta dello Sport ci vorranno circa altri dieci giorni prima di averlo a disposizione. L'esterno sinistro salterà sicuramente la gara di domenica contro il Verona, per la quale Pirlo sta valutando il classe '99 Frabotta.