Presto potrebbero cambiare gli orari delle partite di Serie A. Nella giornata di ieri si pensava che i cambiamenti sarebbero stati effettivi già da questa giornata e invece gli orari delle partite di oggi e domani restano invariati. Come si legge su Il Corriere della Sera i calciatori sono favorevoli a iniziare prima le gare, ma non sono disposti a giocare prima delle 17. Gli orari potrebbero quindi cambiare così: Fischio d’inizio alle 17 per la prima partita, a seguire incontro alle 19.05 e per finire notturna fissata alle 21.15. Oggi - scrive il quotidiano - le parti torneranno a parlarsi: in caso di accordo, i nuovi orari entrerebbero in vigore dal prossimo week-end.