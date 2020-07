18









Richiesta di Sky Sport per anticipare di mezzora gli orari delle partite di Serie A, già partire già da domani. Invece dalle 17.15 il derby di Torino potrebbe iniziare alle 16.45. Ma cambierebbero anche gli altri orari, tutti anticipati di 30 minuti. Il match delle 19.30 si giocherebbe quindi alle 19 e quello dell 21.45 alle 21.15.



MANCA UN OK - Da parte della Lega Serie A c'è massima disponibilità e infatti è già arrivato l'ok. Ne serve però un altro: quello dell'Assocalciatori, che oggi ne discute con la stessa Lega per trovare un'intesa definitiva. Juventus-Torino può quindi essere anticipata di mezz'ora ed essere giocata alle 16.45 quando farà ancora più caldo. DI QUANTO CAMBIANO - Secondo La Gazzetta dello Sport, gli orari potrebbero variare di 30 minuti, per il Messaggero addirittura di 45. In quest'ultimo caso il derby di Torino inizierebbe addirittura alle 16.30.