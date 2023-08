Cambiaghi ha fatto ritorno ad Empoli e in conferenza stampa ha ricordato la vittoria della scorsa stagione contro la Juventus. Le sue parole:"La partita con la Juve ci ha lasciato grande soddisfazione, perché abbiamo fatto una grande partita l’anno scorso. Sono convinto che possiamo farla anche quest’anno, perché non abbiamo niente in meno rispetto a un anno fa. Bisogna crederci, lavorare forte in questa settimana, dare tutto in campo e compattarci. Sono convinto che, dando tutto, possiamo fare risultato o comunque uscirà dal campo senza rammarico".