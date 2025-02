Cambia una panchina in Serie A: l'esonero è ufficiale, già scelto il nuovo allenatore

Getty Images

Il, dopo la pesantissima sconfitta per 5-1 contro la Lazio, ha deciso di cambiare nuovamente allenatore., infatti, è stato esonerato e il club brianzolo ha già deciso chi sarà il sostituto. Sulla panchina biancorossa tornerà infatti, il quale aveva iniziato la stagione alla guida del Monza prima di essere esonerato a ridosso di Natale. Per l'ex difensore di Milan e Lazio, dunque, si profila una nuova occasione per provare a raddrizzare una stagione complicatissima che vede la squadra all'ultimo posto in classifica in Serie A.

L'annuncio del Monza

"AC Monza comunica di aver deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Salvatore Bocchetti, che ringrazia per il lavoro svolto e a cui augura ogni fortuna per il suo futuro professionale".