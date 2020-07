La Lazio sembrava a un passo da Marash Kumbulla, ma negli ultimi giorni si è riaperto tutto: Inter e Juve sono ancora in corsa. Secondo La Gazzetta dello Sport il Verona ha respinto la prima offerta dei biancocelesti, dando così la possibilità anche ai bianconeri di inserirsi nella trattativa. Come già successo con Kulusevski per il quale era in vantaggio l'Inter, Paratici attende alla finestra per capire gli sviluppi in attesa di provare l'affondo decisivo. Per Kumbulla non ha ancora fatto passi concreti, ma ora è di nuovo tutto aperto.